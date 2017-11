Advocaat zegt Oranje vaarwel met overtuigende oefenzege

Door Mikos Gouka De bondscoach die vertrekt bij de KNVB moest zich de afgelopen dagen bijna verantwoorden voor het feit dat hij graag wilde winnen van Schotland en Roemenië. De 70-jarige Dick Advocaat weigerde in zijn laatste interlands als baas van Oranje vrolijk te gaan experimenteren met allerlei piepjonge spelers, maar wilde ook in Boekarest gewoon vooral de volle buit pakken in een oefeninterland. Dat lukte (0-3), Advocaat won zes van de zeven interlands die hij coachte en kroonde zich op die manier ook nog eens tot de bondscoach die de meeste wedstrijden ooit wist te winnen als keuzeheer van Oranje. Bij het vrolijke afscheidsfeestje in Boekarest, naast Advocaat vertrekken immers ook zijn assistenten Ruud Gullit en Fred Grim en teammanager Hans Jorritsma bij het Nederlands elftal, oogde Oranje een stuk gretiger dan verleden week in Aberdeen in Schotland. De Nederlandse treffers bleven voor rust nog uit, maar direct na de pauze sloeg Oranje wel tweemaal snel toe. Beide keren was Steven Berghuis van Feyenoord de aangever. Memphis Depay kopte keurig de 0-1 binnen, Ryan Babel zorgde voor de tweede Nederlandse treffer: 0-2.

Sneijder Beide doelpuntenmakers verdwenen na een uur naar de kant en onder meer Wesley Sneijder mocht zijn opwachting maken. De recordinternational van het Franse Nice zette op die manier interland 133 achter zijn naam en stelde zijn fraaie record dus nog iets scherper. Roemenië zette in de slotfase nog aan. Tot Luuk de Jong, eveneens invaller, wederom op aangeven van Berghuis voor 0-3 zorgde. Oranje, met op Sneijder en Babel na allemaal spelers in de gelederen die nog jarenlang moeten kunnen meedraaien in Oranje, won dus vrij simpel. Met jonge spelers als De Ligt, Aké en de invallers Vilhena en debutant Donny van de Beek werd de winst in Roemenië probleemloos over de eindstreep getrokken.

Het Nederlands elftal sluit het jaar vanavond af met een oefeninterland tegen Roemenië. Bondscoach Dick Advocaat zit in Boekarest naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst op de bank bij Oranje. Na de wedstrijd geeft hij dan eindelijk duidelijkheid over zijn toekomst. Alles wijst erop dat de derde periode van Advocaat als bondscoach eindigt in de Roemeense hoofdstad.



Onder leiding van de zeventigjarige Hagenaar won Oranje vijf van de zes interlands. Alleen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk ging verloren (4-0). Desondanks slaagde Advocaat niet in zijn missie om de nationale ploeg naar het WK van komend jaar in Rusland te loodsen.



Advocaat kan zijn 37ste overwinning vieren als bondscoach van Oranje. In dat geval neemt de Hagenaar het record, dat hij nu nog deelt met de Engelsman Bob Glendenning, alleen in handen. Advocaat wijzigt zijn elftal tegen de Roemenen vermoedelijk op vier posities ten opzichte van de gewonnen oefeninterland donderdag tegen Schotland (0-1). De aftrap in Boekarest is om 20.00 uur Nederlandse tijd. Mis vanaf 18.30 uur niets in ons liveblog.