Advocaat ziet in Van den Brom ‘geen concurrentie’

Door Tim Reedijk Bijna wekelijks wordt ‘De Kleine Generaal’ bestookt met vragen over een eventueel nieuw jaar FC Utrecht, zeker met de wetenschap dat er vanuit grootaandeelhouder Frans van Seumeren en directeur voetbalzaken Jordy Zuidam wel interesse is in een gesprek met de 71-jarige trainer in de winterstop. ,,Ik zal tegen Utrecht zeggen dat ze moeten doen wat zij denken dat goed is voor de club”, aldus Advocaat. Maar over bijvoorbeeld John van den Brom, die al een oriënterend gesprek had in de Domstad, maakt Advocaat zich geen zorgen. ,,Met alle respect, maar daar heb ik geen concurrentie in. Dat bedoel ik niet hooghartig, maar als ik voor die namen bang moet zijn… Nee, sorry. Er is voor mezelf dan geen concurrent, maar Utrecht kan er anders over denken.”

FC Utrecht staat aan de vooravond van een week met krakers tegen Feyenoord en Ajax zondag. Advocaat leeft niet in de illusie dat zijn ploeg in staat is om beide ploegen te verslaan. ,,Dat denk ik niet. Al is in voetbal alles mogelijk. Maar beide ploegen zijn normaal gesproken beter en hebben een veelvoud aan budget”, aldus de trainer, die denkt dat zijn FC Utrecht wel een heel ander team is dan het elftal dat in zijn eerste wedstrijd als trainer van de club verloor in De Kuip (1-0). ,,We hebben als team en individueel stappen gemaakt. Hoe we nu staan en spelen: dat ziet er gewoon goed uit. Zoals we nu bezig zijn, kunnen we het iedereen lastig maken. Dan moet er vorm, strijd en passie zijn.”



Advocaat ziet het niet als een voordeel dat Feyenoord zondag thuis smadelijk verloor van Fortuna Sittard (0-2). ,,Nee, dat is helemaal geen voordeel. Dat hadden wij graag willen doen. Feyenoord zat natuurlijk ook in een flow. Dan hoop je ze een keer op een zwak moment te treffen. Nu zijn ze volop gemotiveerd, daar hoef je niet bang voor te zijn.”