Afellay haalt uit naar Van Bommel: ‘Hij kon het niet goed overbrengen’

Ibrahim Afellay is niet verrast dat Mark van Bommel al zo vroeg is ontslagen bij VfL Wolfsburg. Afellay heeft geen hoge pet op van de trainerskwaliteiten van Van Bommel. ,,Hij kon het niet goed overbrengen op de spelers.”

De voormalig middenvelder vertelde dat bij Studio Voetbal, waar hij meermaals aanschuift als analist. Afellay maakte Van Bommel mee als trainer van PSV. Op een opmerking aan tafel dat men bij PSV opgelucht was dat Van Bommel werd weggestuurd, reageerde Afellay -die toen onderdeel uitmaakte van de spelersselectie en aanvoerder was- bevestigend.

,,De berichtgeving was duidelijk. Hij had in de omgang met mensen wat problemen, dat verliep niet soepel", zegt de voormalig middenvelder. ,,Als je nu kijkt naar het moment dat hij bij Wolfsburg eruit gegooid wordt, denk ik niet dat het alleen aan de resultaten ligt.”

Volledig scherm Ibrahim Afellay. © ANP Sport

In de zomer van 2019 haalde Van Bommel Afellay bij de selectie van PSV, die toen nog moest revalideren van een blessure. De toenmalig trainer van PSV benoemde Afellay tot aanvoerder, ondanks dat hij bij lange na nog niet fit genoeg was om te spelen. Op 7 december tegen Fortuna Sittard, maakte Afellay onder Van Bommel zijn rentree bij PSV. Negen dagen later werd Van Bommel ontslagen bij PSV, na een 3-1 nederlaag op bezoek bij Feyenoord.

Afellay stond dezelfde dag van het ontslag de Nederlandse pers te woord. Hij hield zich toen op de vlakte en wees met geen enkele vinger richting de kant van Van Bommel: ,,Dit is een enorme teleurstelling voor ons allemaal. Uiteindelijk zijn we allemaal schuldig hieraan", was toen de reactie van Afellay.

Nu klinkt hij heel anders. Afellay neemt geen blad voor de mond en haalt hard uit naar de trainer Mark van Bommel. ,,Hij kon het niet goed overbrengen", zegt hij. ,,Je hebt als trainer een manier van spelen, een filosofie. Maar dat moet je ook kunnen overbrengen op de spelers. Zij moeten het begrijpen.”

Omgaan met spelers

Aan tafel wordt vervolgens gezegd dat mensen zullen denken dat Afellay dit zegt uit een bepaalde wrok omdat hij onder Van Bommel niet veel aan spelen toekwam. ,,Er zullen altijd mensen zijn die dat denken. Ik zit hier nu en ik heb hem mogen meemaken. Ik vond niet dat hij het vermogen had om het goed over te brengen. Het allerbelangrijkste als trainer is dat je met mensen moet kunnen omgaan. Je hebt te maken met verschillende karakters, verschillende nationaliteiten. Dat is de kracht en kunst van een trainer. Maar hij ging op een gegeven moment de arts zeggen hoe hij moest opereren. Ja, schoenmaker blijf bij je leest”, aldus Afellay.