Afscheid van Klaas-Jan Huntelaar (38): eigenzinnige oerspits, gek op extremen

Door Sjoerd Mossou



De laatste keer dat ik kort app-contact had met Klaas-Jan Huntelaar, was kort na een 1-0 nederlaag van Schalke 04 tegen Arminia Bielefeld, in april van dit jaar. De spelersbus van de club was de avond ervoor bestormd door woedende Schalke-supporters. De beelden gingen de wereld over: in het donker moesten sommige spelers rennen voor hun leven, dwars over de parkeerplaatsen van de Arena Auf Schalke. Het was best een beangstigend schouwspel, maar met Huntelaar ging het de volgende dag allemaal prima.