Afscheidsdienst Nol Hendriks in Roda-stadion

Go Ahead Eagles gaat aan kop met grasmat

16:27 Go Ahead Eagles staat na tien speelronden op een teleurstellende negende plaats in de Jupiler League. Maar de grasmat in de Adelaarshorst scoort aanzienlijk beter. De Deventer club gaat in de VVCS-veldencompetitie zelfs aan de leiding in het tussenklassement, dat gebaseerd is op de eerste acht speelronden.