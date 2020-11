Afstandsschot El Messaoudi goud waard voor Groningen tegen Willem II

In de tweede helft begonnen beide ploeg slordig te voetballen. Na ruim een kwartier was het bij de eerste kans direct raak. De Groningers kregen balbezit na een niet bestrafte overtreding op Miquel Nelom en aan het eind van die aanval schoot El Messaoudi de 1-0 achter Brondeel.



Kon Willem II nog iets terugdoen? Een kwartier voor tijd leek er een kans te ontstaan, maar Pavlidis werd teruggefloten voor buitenspel. En even later gaf de Griek in kansrijke positie een iets te strakke voorzet op Gladon. Hoewel Willem II allerminst overtuigde, voerde Adrie Koster pas in de 84ste minuut zijn eerste wissel door. Mats Köhlert kwam voor Görkem Saglam in een poging de gelijkmaker te forceren. Dat lukte niet. In totaal deed Willem II slechts vier doelpogingen, waarvan één (ongevaarlijke) tussen de palen.



Groningen heeft na tien wedstrijden zeventien punten en staat daarmee zevende. Willem II heeft acht punten uit tien duels en staat vijftiende, één plek boven de degradatiezone.