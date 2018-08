Aftellen: Herhaling van het vorige seizoen wordt moeilijk voor AZ

AZ

Ga er maar aan staan: AZ vermaakte de eredivisie vorig seizoen met fraai voetbal terwijl de ploeg van trainer John van den Brom bijna het hele seizoen in de topdrie stond. Lukt dat dit seizoen weer? Dat is te betwijfelen. Met Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst vertrokken de twee smaakmakers (voor veel geld) naar het buitenland. Zij scoorden respectievelijk 21 en achttien eredivisiedoelpunten voor de club. AZ kreeg er de Noor Bjørn Johnsen van ADO en de Roemeen Dorin Rotariu voor terug en het is nog hoogst onzeker of dat tweetal ook zoveel waarde voor de club kunnen gaan hebben. Voor de Alkmaarders overigens niks nieuws aan de horizon. De club krijgt bijna elk jaar te maken met een uittocht aan spelers. Steeds wordt dat goed opgelost. Ook dit seizoen mag Van den Brom zich weer verheugen op aanwas van de eigen jeugd. Calvin Stengs was bijna het hele vorige, seizoen niet beschikbaar vanwege een zware knieblessure. Dit seizoen worden er van een fitte Stengs, wonderen verwacht. Het is ook tijd voor Myron Boadu , een zeventienjarige aanvaller uit Amsterdam die al bijna tijdens zijn hele periode in de AZ-jeugd achterna wordt gezeten door Nederlandse en buitenlands topclubs. Een zware meniscusblessure stond een doorbraak nog in de weg, nu kan hij minuten gaan maken. Dat weet ook Zlatan Ibrahimovic, de vedette met wie hij samen revalideerde. Zaakwaarnemer Mino Raiola bracht de twee samen.

Dat AZ, voordat het eredivisieseizoen begint al een teleurstelling heeft moeten verwerken door de uitschakeling in het kwalificatietoernooi van de Europa League, is hard aangekomen. In die wedstrijden tegen FC Kairat uit Kazachstan zag de ploeg er vooral verdedigend kwetsbaar uit. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het centrale verdedigingsduo van die wedstrijden, Ron Vlaar en Pantelis Hatzidiakos , vervangen gaat worden. Maar door wie precies, is nog de vraag. Het is interessant om te zien hoe de twintigjarige Guus Til omgaat met zijn nieuwe rol als aanvoerder. Zeker ook nu hij al zijn debuut heeft gemaakt voor het Nederlands elftal. Vorig seizoen was hij nog een openbaring op het middenveld en scoorde hij negen doelpunten. Kan hij ook in zijn tweede seizoen in de basis van grote waarde zijn voor AZ? Play-offvoetbal voor Europees voetbal lijkt voor de club een haalbaar streven. En natuurlijk komt AZ weer traditioneel ver in de beker.

FC Groningen

Soms denkt technisch manager Ron Jans nog weleens terug aan de tijd dat hij trainer en Danny Buijs speler was van FC Groningen. Dan ziet Jans de geboren Dordtenaar weer over het veld glijden, daarmee geen enkele tegenstander ontziend. Het was volgens Jans een van de redenen waarom Feyenoord, Ajax en PSV in die tijd niet zo graag naar het noorden kwamen: er wilde nog weleens een reputatie sneuvelen. Of, in een enkel geval, een scheenbeentje. FC Groningen was, kortom, een club om rekening mee te houden.



En die eigenschap moet terug komen bij de volksclub, die de laatste jaren tamelijk fletse seizoenen doormaakte in de eredivisie. Niet dat de prestaties heel slecht waren, zeker niet, maar opwindend was het doorgaans niet onder Robert Maaskant, Erwin van de Looi en Ernest Faber. Vandaar dat, jawel, Buijs de spreekwoordelijke oude tijden moet laten herleven. FC Groningen moet voetballen, zoals hij dat vroeger deed: gepassioneerd. En, dat zeker ook, aanvallend. De aanhang, die de laatste jaren flink uitdunde, is simpelweg wel klaar met het achteroverleun-voetbal dat ze de laatste seizoenen zo vaak zagen tijdens thuiswedstrijden.