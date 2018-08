Aftellen: Hernieuwde vechtlust bij FC Utrecht

Lees hier de vorige aftelafleveringen:

FC Utrecht

Met een Scandinavische haka betrad Emil Bergström afgelopen zaterdag het veld op de open dag van FC Utrecht. Nee, hij speelde nog geen officiële minuut voor de club, maar de 25-jarige Zweed heeft zich nu al in de harten van de fans genesteld. Hoe goed hij daadwerkelijk is moet nog maar blijken, maar achter de burelen zijn ze lovend. Met ferme taal liet Bergström weten dat zijn ‘bruggen gesloten zijn’ en dat hij er klaar voor is om Luuk de Jong aan te pakken, zaterdag bij de seizoensopener tegen PSV. ‘We will fight for you, we promise’, schreeuwde hij zaterdag door de microfoon.



Het is taal die ze bij een volksclub als Utrecht maar wat graag horen. Dergelijke teksten symboliseren bovendien het groeiende vertrouwen dat er heerst over de selectie van de club. FC Utrecht leed grote persoonlijke verliezen met het vertrek van Yassin Ayoub en Zakaria Labyad, maar directeur voetbalzaken Jordy Zuidam shopte erop los en na het aantrekken van zes spelers (Bergström, Nicolas Gavory, Othman Boussaid, Leon Guwara, Joris van Overeem en Simon Gustafson) steken de hoge verwachtingen de kop op. ‘Top drie’, klonk het her en der op de open dag. En dat terwijl FC Utrecht budgettair maar nauwelijks mee kan met de subtop. Plek 7 zou budgettair gezien een prima eindnotering zijn, maar captain Willem Janssen was luid en duidelijk op de vraag of hij zou tekenen voor die eindnotering. Nee.



Na twee vijfde plekken en een vierde plek in de afgelopen drie jaar verwacht eigenlijk iedereen die betrokken is bij de club dat er ook dit jaar om die plek gespeeld gaat worden. Alles daaronder is ronduit teleurstellend. FC Utrecht wil zich nu definitief in de top van de subtop nestelen en daarvoor is de vechtlust die Bergström in elk geval verbaal toont een plus. Maar goed, eerst maar eens de vraag of hij zaterdag wel speelt tegen PSV én of FC Utrecht ook maar enigszins in staat is om het de kampioen lastig te maken. Als dat lukt, zal het vertrouwen alleen maar toenemen.

Heracles

Volledig scherm Frank Wormuth © Lars Smook Heracles is met de Duitse trainer Frank Wormuth een andere weg ingeslagen. Hoe het uitpakt, weet nog niemand. Maar de frisse wind in Almelo prikkelt de nieuwsgierigheid voor het aanstaande seizoen.



Wormuth wordt gezien als de opleider van de jonge en talentvolle trainers Domenico Tedesco van Schalke 04 en Julian Nagelsmann van Hoffenheim. Zij worden gezien als de vernieuwers van het Duitse voetbal. Deze trainers hanteren niet een eerste basiself of een enkel systeem, maar passen zich aan de tegenstander of de situatie aan. Ze zetten druk en zakken terug, vallen aan en counteren, dat allemaal in een wedstrijd. Het mag geen verrassing zijn dat Wormuth zelf ook zo wil spelen met Heracles.

De voertaal in Almelo is sinds dit seizoen Nederlands, met veel Engels en Duits. Liefst vijf spelers komen uit Duitsland, waarvan er vier via de trainer zijn binnengekomen. Alleen de Duitse doelman Janis Blaswich werd al veel langer door Heracles gevolgd. De Almelose club heeft het vizier gericht op de derde Bundesliga, waar veel talent loopt dat weinig kans heeft om op te vallen in eigen land. Via de eredivisie hopen ze alsnog in beeld te komen bij clubs uit de Bundesliga.



Naast de Duitsers, heeft Heracles vijf Nederlanders en een Spanjaard opgehaald. Middenvelder Yoëll van Nieff (oud-FC Groningen) kan van de nieuwelingen uit eigen land rekenen op een basisplaats tegen Ajax, Silvester van der Water (gekocht van Almere City) nog niet, maar hij wordt gezien als groot talent. Adrian Dalmau is de Spaanse spits die over is gekomen van Villarreal B. Hij heeft de strijd met Vincent Vermeij zo goed als zeker gewonnen.



Brandley Kuwas speelt nog altijd in Almelo, terwijl hij vorig seizoen de meest opvallende speler was en dolgraag een stap wil maken. De aanvaller is verbaasd over het hoge transferbedrag dat Heracles voor hem wil hebben. Vooralsnog is er geen club die serieuze belangstelling heeft getoond voor de aanvaller. Middenvelder Jamiro Monteiro verging het beter, hij werd verkocht aan het Franse Metz.



Dan blijft er een heikel punt over: Brahim Darri. De aanvaller heeft nog een contract bij Heracles, maar werkt zich steeds opnieuw in de nesten. Hij gaf aan weg te willen, toch te willen blijven en toch weer weg te willen en dat nog een paar keer. Hij krijgt tot 31 augustus om een nieuwe club te vinden, maar zijn zoektocht loopt niet zo lekker. Als het niet lukt om te vertrekken, is de kans heel klein dat hij bij Heracles nog aan spelen toekomt.

Volledig scherm Yoëll van Nieff © Lars Smook

Heerenveen

De nieuwe trainer Jan Olde Riekerink moet in zijn eerste seizoen in de eredivisie het Abe Lenstrastadion weer vol zien te krijgen maar lijkt er eerder goed aan te doen, de defensie te repareren. In de voorbereiding verloor de ploeg met liefst 8-2 van Bundesligaclub Hoffenheim. Tegen Levante uit de Priméra División stond Heerenveen afgelopen zaterdag al na elf minuten met 2-0 achter. De club zag met Denzel Dumfries een belangrijke vaste, defensieve kracht vertrekken. Van zijn opvolger Sherel Floranus die net als Dumfries van Sparta komt, zijn de verwachtingen minder hooggespannen.

Volledig scherm Sam Lammers © Proshots Doelpunten moeten komen van een huurling nu de ene spits al is vertrokken (Reza Ghoochannejhad) en de ander (Henk Veerman) op het punt staat om dat te doen. Van die huurling echter, de 21-jarige bij PSV opgeleide Sam Lammers, worden niet per se wonderen verwacht in Friesland. In de Jupiler League scoorde hij er de afgelopen jaren op los maar in de eredivisie vond hij het net tot nu toe veel minder vaak. Al moet gezegd dat spitsen als Klaas-Jan Huntelaar en Ruud van Nistelrooy ook ooit met een dergelijk beperkt cv aan hun Heerenveen-periode begonnen. De in de jeugd veel scorende Jizz Hornkamp is een concurrent van Lammers.

Olde Riekerink zal hopen op een spoedig herstel van vormgever en aanvoerder Stijn Schaars die in april een dubbele beenbreuk opliep. De oefenmeester zal er echter rekening mee houden dat hij de middenvelder een groot gedeelte van het seizoen zal moeten missen. Voor hem kwam bijvoorbeeld Rodney Kongolo van Manchester City, maar die is pas twintig. De verhuurperiode van het voormalige supertalent Martin Ødegaard zit er ook al op.



Zo is de erfenis voor Olde Riekerink een pittige, want de Heerenveen-supporter moet ook nog eens de weg naar het stadion weer gaan vinden. Dat gebeurde niet onder de vorige trainer Jurgen Streppel omdat de supporters het spel van de ploeg twee jaar lang maar matig konden bekoren. De sfeer bij thuiswedstrijden de laatste tijd was daardoor bepaald niet opperbest. Trots waren de Friezen het afgelopen jaar eigenlijk vooral op hun provinciegenoten Michel Vlap en Kik Pierie. Van hen mag wat verwacht worden in hun tweede seizoen in de basis.