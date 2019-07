Aftellen naar de eredivisie: Feyenoord, Heerenveen en Fortuna

Feyenoord

Goed beschouwd is er bij Feyenoord nog niet zo gek veel veranderd. Ja, Robin van Persie (gestopt), Jordy Clasie (AZ) en Tonny Vilhena (FK Krasnodar) zijn vertrokken. Luciano Narsingh (28), Leroy Fer (29) en Liam Kelly (23) kwamen. De hamvraag is echter nog steeds dezelfde: hoe vindt de club met veel minder middelen de aansluiting met Ajax en PSV?



Jaap Stam (47), opvolger van Giovanni van Bronckhorst, staat voor een welhaast onmogelijke opdracht in de Kuip. De coach moet kampioen zien te worden met een elftal dat in vrijwel alle opzichten minder is dan Ajax en PSV. Derde worden en/of de KNVB-beker winnen zou met de huidige groep spelers al een hele prestatie zijn.



Orkun Kökçü. De 18-jarige middenvelder heeft zich in korte tijd in de basis gespeeld bij Feyenoord. En de verwachting is dat Kökçü - die onlangs besloot voor Turkije te gaan spelen - een vaste waarde blijft. Met de door PSV begeerde Steven Berghuis (27) was Kökçü de uitblinker in de voorbereiding.