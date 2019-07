Aftellen naar de eredivisie: Feyenoord, Heerenveen en Heracles

Komende vrijdag is het alweer zover: het nieuwe seizoen in de eredivisie begint. Welke veranderingen hebben bij de achttien clubs plaatsgevonden en wat zijn de verwachtingen? Dit artikel wordt gedurende de dag uitgebreid.

Heracles Almelo

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Brandley Kuwas (26) en Adrián Dalmau (25) zijn zoals verwacht vertrokken en met hen ook een lading zekere goals en assists. Hun vervangers: Cyriel Dessers (24) en het grote talent Mauro Júnior (20). Verder is de kern van de ploeg overeind gebleven en keert aanvoerder Robin Pröpper (25) terug na een lange blessure.

Voor welke uitdaging staat de trainer?

De ploeg van Frank Wormuth (58) is jong. Heracles trok bijvoorbeeld de talenten Navajo Bakboord (20) en Teun Bijleveld (21) aan. Met het vertrek van Bart van Hintum (32) en Wout Droste (30) leverde de ploeg ervaring in. De verwachtingen van de supporters zullen niettemin hoog zijn, na de zevende plaats vorig seizoen.

Wie wordt de verrassing?

Mauro Júnior maakte in de voorbereiding al meteen indruk met zijn acties. Hij hoopt bij Heracles veel minuten te maken en als een betere voetballer terug te keren bij PSV. De Braziliaan is gehuurd. Dat doet Heracles eigenlijk niet, maar dit was een mooi buitenkansje.

Eindklassering verwacht door clubwatcher Fardau Wagenaar: negende.

Volledig scherm © Orange Pictures

Feyenoord

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Goed beschouwd is er bij Feyenoord nog niet zo gek veel veranderd. Ja, Robin van Persie (gestopt), Jordy Clasie (AZ) en Tonny Vilhena (FK Krasnodar) zijn vertrokken. Luciano Narsingh (28), Leroy Fer (29) en Liam Kelly (23) kwamen. De hamvraag is echter nog steeds dezelfde: hoe vindt de club met veel minder middelen de aansluiting met Ajax en PSV?



Voor welke uitdaging staat de trainer?

Jaap Stam (47), opvolger van Giovanni van Bronckhorst, staat voor een welhaast onmogelijke opdracht in de Kuip. De coach moet kampioen zien te worden met een elftal dat in vrijwel alle opzichten minder is dan Ajax en PSV. Derde worden en/of de KNVB-beker winnen zou met de huidige groep spelers al een hele prestatie zijn.



Wie wordt de verrassing?

Orkun Kökçü. De 18-jarige middenvelder heeft zich in korte tijd in de basis gespeeld bij Feyenoord. En de verwachting is dat Kökçü - die onlangs besloot voor Turkije te gaan spelen - een vaste waarde blijft. Met de door PSV begeerde Steven Berghuis (27) was Kökçü de uitblinker in de voorbereiding.



Eindklassering verwacht door clubwatcher Dennis van Bergen: derde.

Volledig scherm De verwachting is dat Orkun Kökçü een vaste waarde blijft bij Feyenoord. © BSR Agency

sc Heerenveen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Met Michel Vlap (22) en Sam Lammers (22) zijn de smaakmakers van vorig seizoen vertrokken. En daarbij: ze maakten samen 32 doelpunten, precies de helft van heel de doelpuntenproductie. Scout daar maar eens tegenop. De club deed een poging: Jens Odgaard (20) is de nieuwe spits, Hicham Faik (27) kan een nieuwe spelmaker worden.



Voor welke uitdaging staat de trainer?

Clubman Johnny Jansen (44) staat voor de uitdaging waarover veel trainers bij Heerenveen de laatste jaren struikelden. Hij moet van de Friese club weer die sympathieke subtopper maken die zo lekker aanvallend voetbalt. Dat valt niet mee met steeds maar weer die bestuurlijke perikelen en noodgedwongen verkopen.



Wie wordt de verrassing?

Heerenveen pikte vroeger zélf flink wat talenten uit Scandinavië op, nu zijn de Friezen gedwongen te huren van grotere clubs. Dat hoeft in het geval van Odgaard, die onder contract stond bij Internazionale en wordt gehuurd van US Sassuolo, niet slecht uit te pakken.



Eindklassering verwacht door clubwatcher Nik Kok: elfde.

Volledig scherm Jens Odgaard moet voor doelpunten gaan zorgen bij Heerenveen. © BSR Agency

FC Groningen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

FC Groningen hoopt de opmars van de tweede helft van het vorige seizoen voort te zetten, waarin de club opklom naar plek 8, ondanks het vertrek van basisspelers Mimoun Mahi (25), Ludovit Reis (19), Julian Chabot (21) en Tim Handwerker (21). In Groningen koesteren ze het tot nu toe onverwacht uitblijven van een transfer van de Japanse middenvelder Ritsu Doan (21).



Voor welke uitdaging staat de trainer?

Danny Buijs (37) zal zich met Groningen vrij simpel in het linkerrijtje kunnen spelen, toch wel het minste wat de supporters verwachten van de club die sinds de bekerwinst van 2015 nooit meer iets noemenswaardigs presteerde. Door spektakelvoetbal moet de ‘Groene Kathedraal’ bovendien weer vollopen.



Wie wordt de verrassing?

Sam Schreck (20) is zo’n talent waar alle grote Duitse clubs achteraan zaten toen hij nog in de jeugd bij Bayer 04 Leverkusen speelde. Maar in de Bundesliga is de concurrentie moordend en dus strijkt de middenvelder neer in de eredivisie, waar hij het ongelijk van Peter Bosz mag bewijzen. Die gaf hem bij Bayer amper kansen.



Eindklassering verwacht door clubwatcher Nik Kok: zevende.

Volledig scherm Op het Duitse talent Sam Schreck zullen dit seizoen veel ogen gericht zijn. © BSR Agency

Fortuna Sittard

Volledig scherm Fortuna hoopt dat het Mark Diemers deze zomer kan houden. © BSR Agency Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Fortuna Sittard staat zo ongeveer synoniem voor verandering. Van de enorme stoet aan (vooral) buitenlandse spelers die afgelopen seizoen kwam, is alweer een groot deel vertrokken. Voor hen verschenen opnieuw vele, onbekende nieuwelingen. Ook de trainer, Sjors Ultee, is nieuw. Met zijn 32 lentes is hij de jongste hoofdtrainer in de eredivisie.



Voor welke uitdaging staat de trainer?

Over één seizoen wordt Kevin Hofland (40), die dan zijn papieren hoopt te hebben, hoofdtrainer van Fortuna. De taak voor zijn stroman Ultee is om ervoor te zorgen dat de Limburgers dan nog eredivisionist zijn. Geen eenvoudige klus lijkt het, met zoveel nieuwelingen waarvan hij een team moet zien te formeren.



Wie wordt de verrassing?

Met acht goals en evenzoveel assists was Mark Diemers (25) afgelopen seizoen de beste speler van Fortuna. En dat is de middenvelder nog steeds. Met de nadruk op ‘nog steeds’. AZ ziet in hem een mogelijke vervanger voor Guus Til. Blijft Diemers, dan geeft hij het spel weer kleur.



Eindklassering verwacht door clubwatcher Nik Kok: achttiende.

FC Emmen

Volledig scherm Geen trainer kreeg afgelopen seizoen zoveel complimenten als Dick Lukkien. © BSR Agency Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Het basiselftal van FC Emmen herken je straks niet meer terug, al is smaakmaker Anco Jansen (30) gelukkig wel gebleven. De nieuwe Emmen-spelers komen uit alle windstreken; van Kroatië tot Zwitserland en van Duitsland tot Denemarken. Samen met wat gekende eredivisiekrachten als Lorenzo Burnet (28) en Tom Hiariej (31) moeten zij Emmen in de eredivisie houden.



Voor welke uitdaging staat de trainer?

Geen trainer die afgelopen seizoen zoveel complimenten kreeg als Dick Lukkien (47), door met Emmen als veertiende te eindigen in het allereerste eredivisieseizoen ooit voor de club. Een huzarenstukje, maar de aloude voetbalwet luidt dat het tweede jaar veel moeilijker is. Handhaving met het gerenoveerde Emmen zou weer meer dan knap zijn.



Wie wordt de verrassing?

Emmen had vorig seizoen nog supersub Nicklas Pedersen (31) in de gelederen. Dit jaar moet de club het doen met een nog onbekende Kroaat. Marko Kolar (24) is voormalig jeugdinternational en was vorig seizoen bij Wisla Kraków de ‘play-offkoning’ van Polen. Van hem zouden dit seizoen de doelpunten moeten komen.



Eindklassering verwacht door clubwatcher Nik Kok: zeventiende.

AZ

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Mocht aanvoerder Guus Til vertrekken, en die kans is groot, dan is er van het AZ-middenveld van vorig seizoen weinig meer over. Ook Maher vertrok al. Maar AZ kan terugvallen op een fijne jeugdopleiding en kocht met Jordy Clasie op het eerste gezicht, nuttig in. Ook anders dit seizoen: in de punt van de aanval een echte spits.

Voor welke uitdaging staat de trainer?

De nieuwe trainer Arne Slot kon al twee seizoen meekijken bij AZ als assistent van hoofdtrainer John van den Brom. Die behaalde in Alkmaar in vijf jaar tijd vrijwel al zijn doelstellingen. Debutant Slot, geprezen om zijn tactisch inzicht, zou daar voor tekenen.

Wie wordt de verrassing?

Myron Boadu en Calvin Stengs zijn dé parels van de geprezen jeugdopleiding van AZ en dit seizoen kunnen ze (hopelijk) voor het eerst samenspelen in het eerste elftal van de club. Dat was er nog niet van gekomen vanwege het blessureleed dat beide talenten overkwam in hun nog zo jonge carrière.

Eindklassering verwacht door clubwatcher Nik Kok: vierde.

Volledig scherm Calvin Stengs (achtergrond) en Myron Boadu zijn de parels van AZ. © BSR Agency

ADO Den Haag

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Sheraldo Becker is weg, Giovanni Troupée terug naar FC Utrecht en met Nasser El Khayati lijkt ook de spelbepaler van afgelopen seizoen te vertrekken. Daar kwam vooral jeugd voor in de plaats. De enige versterking van buitenaf is rechtsback Milan van Ewijk. Spits Michiel Kramer is op proef in Den Haag.

Voor welke uitdaging staat de trainer?

Fons Groenendijk heeft weinig concurrentie in zijn spelersgroep, die al langere tijd bij elkaar is. Zonder verversing zal het voor de trainer een uitdaging zijn om in de buurt te komen van de prestaties van de afgelopen twee jaar, waarin ADO na steeds een slechte start negende en zevende werd.

Wie wordt de verrassing?

Met het binnenhalen van Milan van Ewijk troefde ADO menig concurrent af. De oud-jeugdspeler van Feyenoord kwam afgelopen seizoen met Excelsior Maassluis nog in de tweede divisie uit. Ondanks dat de 18-jarige Rotterdammer nu twee niveaus hoger gaat voetballen, past de even snelle als felle rechtsback zich verbluffend snel aan.

Eindklassering verwacht door clubwatcher Yorick Groeneweg: tiende.

Volledig scherm ADO troefde de concurrentie af met Milan van Ewijk. © Getty Images