Aftellen naar de eredivisie: welke club moet het meest vrezen voor degradatie?

Pierie is fitter, sterker en beter, maar speelt wel in het B-team

8:53 Van een belangrijke rol in de subtop bij Heerenveen naar een bijrol in de beloften van Ajax. Geduld is voorlopig het sleutelwoord voor Kik Pierie (19). De talentvolle verdediger laat zich niet gek maken. ,,Niet alles komt altijd direct aanwaaien.’’