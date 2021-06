Aftrap Ajax zónder internationals en mét metamorfose van de reservebank in volle gang

Door Johan Inan



De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, zoals bij alle clubs, traditioneel met de nodige testen, metingen en wegingen. Bij Ajax is dat niet anders. Wat dit jaar wel anders is, is dat Erik ten Hag bij de eerste training slechts over een handvol A-spelers beschikt. De drukke sportzomer tekent zich op sportpark de Toekomst af als zaterdag het eerste groepje het veld op gaat.