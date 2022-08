Aftrap Sparta - Ajax uitgesteld na medisch noodgeval op Het Kasteel

Antony mist Spar­ta-uit vanwege transferpe­ri­ke­len: ‘Ik wil alleen spelers die volledig met hun hoofd bij Ajax zijn’

Ajax kan in de uitwedstrijd tegen Sparta geen beroep doen op Antony. De 22-jarige aanvaller sloeg vanwege transferperikelen twee trainingen over en zit daarom niet bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Steven Berghuis neemt zijn plekje in de voorhoede over.

14:26