Afzwaaiend Nottingham Forest-target Harroui ziet Sparta gelijkspelen tegen Heracles

Dat bood Bart Vriends later de gelegenheid om zich te onderscheiden. De man die dat al eerder deed als Slimste Mens en dat nog wekelijks doet als anchorman van de Cor Potcast, flikte dat ditmaal door zijn elftal via een lenige omhaal aan de 1-0 te helpen. Tegenvaller voor zijn elftal vormde het vroegtijdig uitvallen van Adil Auassar. De captain moest in de eerste helft per brancard van het veld. Over de ernst van de blessure wordt later meer bekend.