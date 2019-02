Ajacieden bidden voor een snelle ommekeer

Trainer Erik ten Hag geeft nooit op, vertelde hij ook na de zeperd in Almelo. De geboren Tukker rekent op een snelle ommekeer, al haastte hij zich ook te zeggen dat het nu best lastig is allemaal. De coach van Ajax ziet zo veel fout gaan na de winterstop. Feyenoord counterde zijn ploeg weg (6-2). Heerenveen scoorde viermaal in de Johan Cruijff ArenA (4-4). En het bescheiden Heracles boekte tegen Ajax pas de derde zege in de laatste elf competitieduels (1-0).



Wie Ajax ziet voetballen, die vraagt zich af wat er tijdens het trainingskamp in Florida is gebeurd. Frenkie de Jong lijkt de laatste maand in de verste verte niet op de speler waarvoor FC Barcelona met alle bonussen meegerekend zo’n 86 miljoen euro gaat betalen. Dusan Tadic, Daley Blind en Hakim Ziyech blijken geen leiders als het even tegen zit. En André Onana blundert plotseling als Kostas Lamprou, de verguisde tweede doelman in Amsterdamse dienst.