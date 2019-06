Ajacieden weten hoe je Ronaldo moet verslaan

Door Mikos Gouka



Na een lang en slopend seizoen nog eenmaal Cristiano Ronaldo aan banden leggen. De Nederlandse internationals van Ajax weten hoe dat moet. Aan de andere kant weet de superster van Portugal waar zijn kansen liggen; met Juventus in de Champions League scoorde hij ondanks de uitschakeling in kwartfinales immers zowel in Amsterdam als Turijn.



,,Deze week bij Portugal tegen Zwitserland zagen we het weer, geef hem iets te veel ruimte en het is kassa”, zegt middenvelder Donny van de Beek. De spelers van Oranje zagen dat Portugal en Zwitserland elkaar in het andere halvefinaleduel nauwelijks ontliepen. ,,Maar dan hebben ze één speler met ongekende individuele kwaliteiten die het verschil maakt”, zegt verdediger Daley Blind.