Ajax-aanvoerder De Ligt na tik in Alkmaar: ‘Waren onszelf niet’

De Ligt zag hoe zijn ploeg het de hele wedstrijd zeer lastig had tegen nummer vier AZ. Ajax kon de bal niet in eigen ploeg houden en kreeg veel kansen tegen. ,,We waren onszelf niet”, vond de negentienjarige centrale verdediger. ,,We waren de hele wedstrijd de onderliggende partij en lieten ons afbluffen.”



Een gebrek aan scherpte kan volgens De Ligt een reden zijn voor het zwakke optreden van zijn ploeg in Alkmaar. ,,Het was gewoon niet goed genoeg. Complimenten aan AZ, maar dit ligt echt aan onszelf. We misten vandaag de scherpte die AZ wél had.”



Door de nederlaag is de achterstand op koploper PSV weer vijf punten. ,,We moesten de druk op PSV houden en dan is het heel zuur dat we nu weer op vijf punten achterstand staan”, vertelt De Ligt. ,,AZ heeft vandaag verdiend gewonnen.”