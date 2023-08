Ajax-aanwinst Chuba Akpom werd jaar geleden nog te licht bevonden bij Middlesbrough

Histori­sche goal én rood voor Almere City, maar FC Twente wint dankzij invallers ruim in Flevopol­der

FC Twente is het seizoen begonnen met een zege op eredivisiedebutant Almere City (4-1). De nummer vijf van vorig seizoen imponeerde lange tijd niet in Flevoland maar kon door een korte opleving in de tweede helft en een fraaie slot toch met een goed gevoel aan het eredivisieseizoen beginnen.