Ajax, AZ, FC Utrecht en SC Cambuur leveren twee spelers aan Elftal van de Week

Rapport Pijnlijke landing van Kramer op oude nest: zwak Go Ahead Eagles geeft AZ haar glans terug

26 september Go Ahead Eagles had in de eredivisie jarenlang de reputatie van Wegenwacht. Tegenstanders met pruttelende motor werden niet zelden weer op gang gebracht en trapten na een Deventer oplapbeurt gretig het gaspedaal in op weg naar betere tijden. Het geplaagde AZ was zondagmiddag de nieuwste gebruiker van deze diensten. De Alkmaarders stevenden af op een crisis na drie nederlagen op rij, maar vonden tegen het pijnlijk zwakke en apathisch spelende GA Eagles de weg naar boven in de eredivisie terug (5-0).