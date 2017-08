Ajax begint historisch slecht aan seizoen: maar één keer eerder geen zege na vier duels

Sjoerds eredivisie: Feyenoord zal dit weekend toch écht moeten winnen

8:44 Sjoerd Mossou blikt vooruit op de tweede speelronde in de eredivisie. Iedereen zal het hebben over de aankomende wedstrijd Excelsior - Feyenoord, en niet alleen omdat die wedstrijd op kunstgras wordt gespeeld. Daarnaast deed FC Utrecht deed goede zaken met trainer Erik ten Hag. ,,Hij is een toptrainer in wording. Er zit een bondscoach in en hij wordt nog een keer trainer van één van de top 3-clubs."