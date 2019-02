Ajax berooft Feyenoord van reddingsboei en bereikt bekerfinale

Feyenoord is in de halve bekerfinale kopje onder gegaan tegen Ajax, dat de Rotterdammers de laatste kans op nieuw zilverwerk ontnam: 0-3. Trainer Giovanni van Bronckhorst verlaat de Kuip met een teleurstellend slotseizoen.

Door Mikos Gouka

Met gebogen hoofd gingen de spelers van Feyenoord het veld af. In de slotfase had een deel van het publiek met spreekkoren al luidkeels laten weten dat technisch directeur Martin van Geel het voorbeeld van trainer Giovanni van Bronckhorst moet volgen. Na een mislukt seizoen snakt Feyenoord blijkbaar naar een frisse start met nieuwe gezichten.

De 0-3 nederlaag kwam snoeihard aan in de Kuip. Vooral omdat Feyenoord aanvankelijk weer op weg leek naar een mooie wedstrijd tegen de aartsrivaal. Het spelletje dat in competitieverband op 27 januari verdacht veel weg had van een eigentijdse versie van Schipper, mag ik overvaren? bleek in de boeiende openingsfase nog steeds niet uitgespeeld. En het antwoord van Ajax op de vraag van de sprintende en jagende spelers van Feyenoord was aanvankelijk ook wederom voortdurend Ja.

Dure missers

Feyenoord stormde op het doel van Ajax op alsof hun leven er van afhing. Dat was uiteraard niet zo, maar het gevoel van het seizoen werd gisteravond in de Kuip wel bepaald voor de Rotterdammers. Het vloeren van Ajax, het had de fanatieke aanhang van Feyenoord die kort voor de aftrap uitpakte met een gigantisch spandoek, meegesmokkelde fakkels en volop vuurwerk, een stuk milder kunnen stemmen. Zelfs met een veel minder spectaculaire uitslag dan de 6-2 van vorige maand.

Aanvoerder Robin van Persie zette Sam Larsson moederziel alleen voor André Onana. De Zweed schoot het buitenkansje echter tegen de paal. Even later toonde Jeremiah St. Juste pure onverzettelijkheid op weg naar het doel van Ajax maar Robin van Persie schoot zijn tikje opzij tegen de glijdende Matthijs de Ligt aan. De routinier zag vervolgens nog een gekraakt schot net voorlangs het doel van de keeper uit Kameroen vliegen.

Het bleken dure missers, want Ajax bleef schadevrij. En in een korte fase voor rust en direct na de pauze beslisten de Amsterdammers het bekerduel. Jordy Clasie gleed een bal weg voor de voeten van Dusan Tadic, maar Kevin Blom gaf ten onrechte een corner in plaats van een achterbal. Die hoekschop knikte international Matthijs de Ligt snoeihard binnen. Hij liep weg bij Larsson en was bij de bal voor St. Juste überhaupt aan ingrijpen dacht. Die 0-1 was overigens nadat Hakim Ziyech al de binnenkant van de paal had geraakt, via het lichaam van St. Juste.

Direct na rust schoot Nicolas Tagliafico snel de 0-2 binnen. En toen realiseerde ‘heel’ Feyenoord zich dat het seizoen 2018/2019 als mislukt moet worden beschouwd. De straatlengte achterstand op koploper PSV, dit keer eens geen zilverwerk in het bekertoernooi als flinke pleister op de wond, het ongekende geklungel in al die op papier simpele uitwedstrijden. Het zijn bepaald geen ingrediënten voor het maken van een vrolijk boek over het seizoen.

Aanbeveling

Zoals gisteren alles de verkeerde kant op viel. Op het moment dat Van Bronckhorst Nicolai Jørgensen de Deense uitblinker uit de wedstrijd tegen PSV klaar had staan voor een invalbeurt, schoot Donny van de Beek de 0-3 achter Vermeer. Van Bronckhorst schudde het hoofd. De trainer die de prijzenkast van Feyenoord in rap tempo flink aanvulde. De trainer ook die zelfs volgens zijn grootste criticasters in mei door de voordeur de Kuip moet uitwandelen.