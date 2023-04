Ajax bevestigt vertrek Gerry Hamstra: technisch manager per direct weg

De technisch manager nam een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van Schreuder en de mislukte transferzomer op zich en gaf enkele weken geleden bij de clubleiding aan te vertrekken. Zijn tot de zomer van 2024 lopende verbintenis is vandaag per direct ontbonden.

Algemeen directeur Edwin van der Sar: ,,Toen Gerry bij Ajax kwam, was het doel om een deel van de taken van Marc Overmars over te nemen, onder meer Ajax O23 en de scouting. Na het vertrek van Marc waren Gerry en Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor de technische leiding van de club. We hebben Gerry verteld dat we die zaken anders willen organiseren. We begrijpen zijn besluit om te vertrekken.”