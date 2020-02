Ajax bij rentree Blind en Ziyech zonder groots te spelen naar laatste vier beker

Door Freek Jansen



Een half uur lang zocht Lassina Traoré naar een moment om zichzelf te onderscheiden, waarna in één vlijmscherpe counter zijn kwaliteiten aan het oppervlak kwamen. De 19-jarige spits, die de voorkeur in de basiself kreeg boven Klaas-Jan Huntelaar, kreeg rond de middenlijn de bal tussen twee Vitesse-verdedigers in aangespeeld. Traoré gooide zijn fysieke krachten in het duel, worstelde zich een weg naar voren, vond Donny van de Beek in de combinatie, koos voor diepgang, om vervolgens met een perfecte voorzet Ryan Babel een niet te missen kans te gunnen.