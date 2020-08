Ajax bindt vier Duitse clubs voor oefenduels

Oud GA Eag­les-spits Werkhoven heeft buik vol van buitenland: ‘Alles draait om geld, ben zelfs achter­volgd’

11:37 De Italian dream is voor Givan Werkhoven verworden tot een nachtmerrie. De 22-jarige oud-spits van Go Ahead Eagles aasde op een toekomst in de laars van Europa, belandde zelfs even op Cyprus waar half juli een contract klaar lag, maar vindt zichzelf sinds vorige week weer terug in Deventer. ,,Alles draait om geld. Ik ben wel klaar met het buitenland.’’