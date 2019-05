Ajax blijft drie treffers af van stokoud doelpuntenrecord

Van alle spelers van Ajax was Dusan Tadic bij de meeste doelpunten betrokken. Met 28 doelpunten en dertien assists is hij de meest waardevolle speler van dit seizoen in de eredivisie. Luis Suárez was de laatste speler die in de eredivisie bij minimaal veertig doelpunten was betrokken. Hij sloot het seizoen 2009/2010 af met 35 goals en zeventien assists.



Tadic was dit seizoen in 55 duels in de eredivisie, Champions League en KNVB-beker betrokken bij 59 goals (36 doelpunten, 23 assists). In de grote competities van Europa was alleen Lionel Messi succesvoller (48 doelpunten, negentien assists)



Tadic benutte dit seizoen elf strafschoppen in de eredivisie. Hij kwam dicht bij het record van Ray Clarke, die in het seizoen 1978-1979 namens Ajax maar liefst twaalf strafschoppen verzilverde