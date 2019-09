Ajax boekt dankzij Tagliafico ruime zege op Heerenveen

Door Freek Jansen Ajax en SC Heerenveen in de Johan Cruijff Arena is een garantie voor spektakel. Dat bleek in januari van dit jaar, toen beide clubs met 4-4 gelijkspeelden. En dat bleek vanavond opnieuw. Ajax begon voortvarend aan de wedstrijd, dicteerde en kwam na veertien minuten op voorsprong. Klaas-Jan Huntelaar schoot vanaf achttien meter een vrije trap onberispelijk langs doelman Warner Hahn. De bal werd onderweg door de rug van Dusan Tadic van richting veranderd, waardoor de Servische aanvaller het doelpunt op zijn naam kreeg. Het betekende zijn achtste doelpunt op rij in een eredivisieduel. De laatste Ajacied die daarin slaagde was Dennis Bergkamp in 1989. Na de openingstreffer kreeg Ajax enkele grote kansen, maar zowel Quincy Promes als Edson Alvarez had het vizier niet op scherp. Vervolgens kantelde de wedstrijd met veel enerverende momenten tot gevolg. Halverwege de eerste helft stapte centrale verdediger Daley Blind verkeerd in, waardoor Mitchell van Bergen op rechts vrij door kon. Hij hield het overzicht en vond spits Jens Odgaard, die met links doelman Andre Onana passeerde.

Na de gelijkmaker beet SC Heerenveen meer van zich af en bracht het met razendsnelle counters Ajax aan het wankelen. Zo miste Van Bergen oog in oog met Onana, maar konden de Friezen een paar minuten later wel juichen. Veltman verloor de bal op de helft van de tegenstander, waarna Odgaard het kwetsbare verdedigingsduo Blind en Schuurs te snel af was en raak schoot. Zijn doelpunt werd echter door de VAR teruggedraaid, aangezien Lucas Woudenberg een overtreding op Veltman had begaan.



Ajax kon alsnog met een voorsprong de kleedkamer opzoeken, nadat Nicolas Tagliafico in blessuretijd uit een hoekschop van Promes de bal hard binnen kopte.



In de tweede helft had Ajax de zaken beter op orde en had het weinig meer te duchten van de Friezen. Zeven minuten na rust lette SC Heerenveen niet op bij een hoekschop. Ziyech vond Tadic, die de bal panklaar bij de tweede paal legde, waar Schuurs de thuisploeg op 3-1 zette. Vijf minuten later zorgde Tagliafico voor het mooiste doelpunt van de avond. Uit een voorzet van Ziyech schoot de Argentijn de bal al vallend uit de lucht in de verre hoek.



In het laatste half uur liet Ajax de bal rondgaan en was het met afstandsschoten van Alvarez, Schuurs en Ziyech gevaarlijk, terwijl invaller David Neres de paal raakte. Zeven minuten voor tijd maakte Siem de Jong na lang blessureleed zijn rentree voor de Amsterdammers, zijn eerste speelminuten voor Ajax sinds 15 april 2018.



Komende dinsdag wacht voor Ajax het thuisduel in de Champions League met Lille, waarna de week op zondag wordt afgesloten met de topper in Eindhoven tegen PSV.