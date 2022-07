Ajax-coach Alfred Schreuder geeft inkijkje in werkwijze: ‘Iedereen controleren, dat past niet bij me’

met video Twijfels over inzetbaar­heid Vivianne Miedema in kwartfina­le EK: ‘Niet iedereen reageert hetzelfde op corona’

Het blijft twijfelachtig of de Oranjevrouwen zaterdagavond tegen Frankrijk in de kwartfinales van het EK kunnen beschikken over Vivianne Miedema, de 26-jarige spits die behoorlijk last had van haar coronabesmetting tijdens dit toernooi.

