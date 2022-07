Ajax-coach Schreuder ziet schot in onderhandelingen en noemt Wijndal ‘mega-interessant’

Alfred Schreuder raakt niet in paniek door het uitblijven van aankopen bij Ajax. De nieuwe trainer van de Amsterdammers heeft juist het gevoel ‘dat er schot in de zaak komt’. Owen Wijndal, die komende week waarschijnlijk als eerst gepresenteerd zal worden, noemt Schreuder ‘mega-interessant’.

Ajax is deze week neergestreken in De Lutte voor het jaarlijkse trainingskamp. Schreuder mist in het oosten nog een compleet elftal aan internationals. De oefenmeester verwacht hen allemaal op 6 juli te kunnen verwelkomen. Een kleine twee weken later hoopt hij ook zijn doelwitten aan boord te hebben. Zo heeft Ajax naast Owen Wijndal, over wie de club nagenoeg akkoord is met AZ, ook Brian Brobbey en Steven Bergwijn al geruime tijd op de korrel.

,,Het zou mooi zijn als een speler zo snel mogelijk komt. Daar zijn alleen meerdere partijen voor nodig. Het zou fijn zijn voor de trainer en de speler om dat zo snel mogelijk te integreren, maar soms moet je geduld hebben”, aldus Schreuder. ,,Het enige wat ik erover kan zeggen, is dat ik er vertrouwen in heb dat goed gaat komen waar we mee bezig zijn. Ik praat natuurlijk dagelijks met de betrokkenen en heb wel het gevoel zegt dat er wat schot in komt.”

Volledig scherm Alfred Schreuder. © Pro Shots / Niels Boersema

De opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag sprak al met Brobbey, Bergwijn en Wijndal. De komst van laatstgenoemde is in de maak. Ajax heeft zich gemeld voor de linksback met een ontsnappingsclausule (10 miljoen euro) en heeft een vijfjarig contract klaarliggen.

Net als Ten Hag eerder dit jaar deed, noemt ook Schreuder Wijndal ‘heel interessant’. ,,Hij is al jaren een goede speler bij AZ. Hij is daar niet voor niets aanvoerder. In hoe Ajax en ik hem beoordelen, is hij mega-interessant omdat hij denk ik past in het Ajax-voetbal met zijn snelheid en opkomend vermogen.”

Ajax besluit het trainingskamp in De Lutte zaterdag met een oefenwedstrijd tegen SV Paderborn, dat uitkomt in de 2. Bundesliga. Maarten Stekelenburg ontbreekt in Oldenzaal. De ervaren doelman heeft het kamp gestaakt vanwege een (lichte) voetblessure. ,,Zonde, maar ik denk dat het meevalt”, zegt Schreuder, die nog ongeveer een week niet denkt te kunnen beschikken over keeper Remko Pasveer.