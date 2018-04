Ajax dankzij Huntelaar miraculeus met de schrik vrij in Groningen

Door Sjoerd Mossou



Ajax stond op instorten, het bakte er een middag lang vrijwel niets van in Groningen, en in de slotfase kwam het ook nog met tien man te staan. Maar toen was daar opeens Klaas-Jan Huntelaar, die de Amsterdammers toch nog aan een overwinning hielp: 1-2.



Met de borst vooruit kwamen de meeste Ajax-spelers deze week terug van hun interlandverplichtingen, in het bijzonder Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Hakim Ziyech. De ene Ajacied kreeg nog meer lof toegezwaaid dan de ander, debuterend of juist uitblinkend bij hun landenteam.



Maar op het veld was daar tegen FC Groningen vrijwel niets van terug te zien. Met een miraculeuze overwinning kwam het team van trainer Erik ten Hag meer dan genadig weg in de Euroborg, waar FC Groningen dik een uur de betere en scherpere ploeg was.



Het was aan één goede voorzet van Ziyech te danken dat Ajax überhaupt nog terug in de wedstrijd kwam, ingekopt door het verder dramatisch spelende 'grootste tienertalent ter wereld' Kluivert: 1-1.



FC Groningen was zeker voor rust volledig baas in eigen huis. Agressief zette de thuisploeg druk op de tegenstander, die voor rust lusteloos en stuurloos over het veld doolde. Met name op het middenveld was Groningen veel sterker, met de zwervende Japanner Ritsu Doan en de sterke Leandro Bacuna als uitblinkers.



De openingsgoal paste precies in het beeld van de wedstrijd. Mihoun Mahi kon volledig vrij opstomen over de linkerkant en bediende spits Tom van Weert simpel. Directe tegenstander Matthijs de Ligt, afgelopen week nog volop geroemd als speler van Oranje, kwam twee stappen te laat: 1-0.



Ajax mocht van geluk spreken dat het met die stand de rust bereikte. Halverwege de eerste helft miste Mahi een strafschop, nadat Joël Veltman knullig hands maakte. Onana redde knap, zoals de keeper toch al van waarde was voor Ajax. De Amsterdammers zelf kwamen voor rust tot precies één doelpoging: een slap kopballetje van Rasmus Kristensen.



Vlak na rust leek het gebeurd voor Ajax toen Bacuna de 2-0 achter Onana schoot. De middenvelder stond op één lijn met Veltman en De Ligt, maar werd door Blom discutabel teruggefloten vanwege buitenspel. Ploeggenoten Van Weert en Doan stonden wel buitenspel, maar namen niet deel aan het spel.



De tweede helft was nadrukkelijker voor Ajax, ook omdat FC Groningen zichtbaar kracht tekort kwam om volledig grip te blijven houden op de wedstrijd. Maar ook in die fase bleef het spel van Ajax ronduit moeizaam, terwijl de kansen schaars bleven. Ziyech was dichtbij met een schot uit de tweede lijn, terwijl Nicolas Tagliafico van dichtbij over kopte.



FC Groningen wankelde steeds heviger naarmate het einde naderde, maar leek de eindstreep te halen, zeker toen aanvoerder Veltman in de slotfase ook nog zijn tweede gele kaart pakte. Maar toen bediende Kluivert de vrijstaande Huntelaar, die op karakteristieke wijze scoorde: 1-2.