Ajax-defensie stond slechts zeven keer eerder zo voor schut

Toornstra in Europees team van de week in Gazzetta

12:22 Jens Toornstra staat vandaag niet alleen in Nederland in het Elftal van de Week. De uitblinkende middenvelder van Feyenoord in de Klassieker van gisteren verdiende ook een verkiezing in de roze Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. Ook Quincy Promes, die uitblonk bij Sevilla in het duel met Levante, werd opgenomen.