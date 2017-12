Ajax dendert over PSV heen en houdt titelstrijd spannend

Door Daniël Dwarswaard



De intentie van Ajax was vanaf minuut één kraakhelder. De Amsterdammers, vechtend voor hun laatste kans, wilde PSV direct bij de strot grijpen. Dat lukte in de tweede toen Ajax op overtuigende wijze afstand nam.



De Eindhovenaren kwamen aanvankelijk, tot ergernis van het Amsterdamse publiek, maar met één missie naar Amsterdam: vooral geen goals tegen krijgen. Trainer Philip Cocu had met Derrick Luckassen op het middenveld een extra slot op de deur gezet. De twee snelle spitsen Hirving Lozano en Jürgen Locadia moesten voor de dreiging zorgen, maar daar kwam het niet van. Locadia moest na tien minuten al met een hamstringblessure van het veld en werd vervangen door de in eerste instantie gepasseerde Luuk de Jong.



Ajax domineerde voor rust, maar zonder echt grote kansen te creëren. De grootste mogelijkheid was voor Kasper Dolberg, zichtbaar worstelend, die bij de tweede paal over kopte. Maar na rust kwam Ajax los. Het was na een uur David Neres die de ban brak met de openingstreffer. Een paar minuten later besliste Lasse Schöne de wedstrijd met een fraaie treffer. Ajax speelde de spanning volledig van zich af en kwam via Donny van de Beek een kwartier voor tijd zelfs op een comfortabele 3-0 voorsprong. Het brengt weer een beetje leven in de titelstrijd en geeft Ajax precies op het juiste moment een mentale opkikker.