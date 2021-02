Ajax-directeur Van der Sar over Onana: ‘Hij heeft drie maanden in rollercoaster gezeten’

Ajax kreeg het slechte nieuws van de dopingschorsing donderdagavond te horen. ,,We wachten nu op de uitleg van de UEFA”, zei Van der Sar. ,,Al weten we al dat ze hebben gezegd dat het zijn intentie niet was. Daarna hebben we drie weken de tijd om samen met André of alleen met Ajax naar het CAS te stappen. We willen een beroepsprocedure omdat het niet zijn intentie was. Dat is voor ons het belangrijkste. André is onze nummer 1 keeper en international van Kameroen. Hij staat hoog aangeschreven en is snel en krachtig. Hij heeft dit helemaal niet nodig”, doelt Van der Sar op het middel dat ook doping maskerend is. ,,Hij is enorm teleurgesteld. Dit is een klap voor hem en de club en voor de fans. Hij is mateloos populair en een extreem goede keeper.”



De 38-jarige Maarten Stekelenburg is voorlopig de eerste doelman van Ajax, met de talenten Kjell Scherpen en Dominik Kotarski achter zich. ,,Ajax is een club die spelers een kans geeft”, aldus Van der Sar. ,,Stekelenburg is ervaren, dat heeft hij bij Ajax en het Nederlands elftal laten zien. Hij is rustig en heeft een goede uitstraling. Maar dat we André nu gaan missen, staat buiten kijf.”