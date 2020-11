Ajax doet goede zaken met zege op Midtjylland na goede start tweede helft

VideoAjax blijft na de jaarwisseling actief in Europa. Na een 3-1 zege tegen het Deense FC Midtjylland, die veel te laat tot stand kwam, blijft het door een ‘stunt’ van Atalanta op Anfield echter de vraag in welke competitie de Amsterdammers zullen overwinteren.

Net als bij alle Champions League-wedstrijden ging ook aan Ajax-Midtjylland een minuut stilte ter nagedachtenis van overleden voetbalgrootheid Diego Armando Maradona vooraf. De thuisclub zette een kwartier eerder echter al een eerbetoon in, toen het befaamde life is life, waarop Pluisje zich – al dansend met bal – opwarmde voor wedstrijden, door de speakers van de Johan Cruijff Arena galmde. Argentijnse landgenoot Nicolás Tagliafico zag zijn kans schoon en begon aan de zijkant van het veld al glimlachend te jongleren met de bal.



Na een klein kwartier spelen liet Tagliafico de kans na om een doelpunt op te dragen aan de overleden legende, die hij één training meemaakte als bondscoach. De kopbal van de Argentijn verdween echter in de handen van doelman Jesper Hansen. En dan was dat nog de kleinste kans die Ajax in het eerste half uur miste.

Volledig scherm © EPA

De op papier makkelijkste wedstrijd in de groep voor rust niet al lang en breed beslist was, moesten vooral Lassina Traoré en Zakaria Labyad zich aanrekenen. Uitgerekend de omstreden basisspelers, die eredivisietentamens met verve afleggen maar in Europees verband hunkeren naar een vaste plek, faalden op het belangrijkste onderdeel van het examen: de afwerking.

Nadat Ajax in de zomer tevergeefs naar een topspits zocht, bombardeerde Traoré zich met vijf goals in Venlo en een waardevol optreden in Bergamo tot topkandidaat voor de vacante positie. Nu hij het vertrouwen van de trainer geniet, stagneert zijn productie. Met Labyad, die profiteert van de lange afwezigheid van Mohammed Kudus, hielp hij beurtelings steeds grotere kansen om zeep.

Droomstart tweede helft

Nadat Traoré verzuimde Ajax aan een droomstart te helpen, hoefde Labyad, net als Davy Klaassen en Noussair Mazraoui op tijd hersteld van een lichte blessure, na een fraaie aanval over rechts de bal alleen nog in de linkerhoek te plaatsen. Omdat de schaduwspits die hoek te weinig vond, kon Hansen fraai redding brengen.

Traoré overkwam niet veel later hetzelfde, toen Labyad de opbouw van Midtjylland blokkeerde en hem de bal schonk . De spits uit Burkina Faso kreeg de bal echter wederom niet tussen de palen. Het gebrek aan precisie en killersinstinct kende voor rust geen grenzen. Labyad stoomde nog alleen op de keeper af, maar werd - doordat hij Dusan Tadic links liet liggen - achterhaald. Traoré schampte vervolgens met zijn een geplaatst schot nog de verkeerde kant van de lat.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Schot in bovenhoek

Maar toen Ajax de kleedkamers uitkwam, was daar Ryan Gravenberch om het juiste voorbeeld te geven. Dat deed de jonge middenvelder, die dinsdag nog stelde meer te willen en moeten scoren, op prachtige wijze door de bal vanaf een meter of twintig hard de bovenhoek in te schilderen. Twee minuten later hengelde Ajax de buit binnen toen Mazraoui een listig passje van de naar binnen getrokken Tadic promoveerde tot de tweede Amsterdamse treffer. David Neres tilde de stand na geklungel in de Deense defensie met een laag afstandsschot naar 3-0.

Hoewel Midtjylland vanaf de stip via Awer Mabil nog iets terugdeed, boekte Ajax – met de nodige vertraging - alsnog de broodnodige zege in de groep. Daarmee heeft de ploeg van Ten Hag zich verzekerd van Europese overwintering, maar een voorschot op kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League nam Ajax met de 3-1 niet. Daar stak concurrent Atalanta Bergamo in en tegen Liverpool (0-2) een stokje voor. Ajax reist volgende week naar Engeland. Een week later volgt vrijwel zeker een onderling gevecht met de Italianen om het felbegeerde ticket.

Volledig scherm Noussair Mazraoui en David Neres, makers van de 2-0 en 3-0 voor Ajax. © Pim Ras Fotografie

