Ajax draagt 34ste titel op aan Nouri

,,Deze is voor jou”, twitterde Ajax nadat de landstitel was veiliggesteld. Onder de tekst stond een afbeelding van Nouri in een shirt van Ajax. Donny van de Beek vierde het eerste kampioenschap in vijf jaar met gemengde gevoelens. Natuurlijk was hij dolblij. Maar Nouri, zijn boezemvriend, had hem ook verteld waarom hij voor rugnummer 34 had gekozen. ,,Hij wilde Ajax voor de 34ste keer kampioen maken”, zei Van de Beek.