Ajax en ADO weer in gesprek over fans bij uitduels

Oud-burgemeester Wim Deetman van Den Haag besloot in 2006 dat er geen Ajax-fans meer welkom waren bij uitduels met ADO. Hij nam die maatregel nadat hooligans van de club uit Amsterdam het supportershome van ADO hadden bestormd. Daarbij vielen verscheidene gewonden.



Deetman wilde de Ajax-supporters vijf jaar weren, maar die periode werd vervolgens steeds verlengd. Ajax probeerde de afgelopen jaren vergeefs een einde te maken aan die maatregel, maar inmiddels zijn clubs en gemeenten weer met elkaar in overleg. ,,We hopen dat er een oplossing komt", vertelt een woordvoerder van Ajax. ,,Want wat ons betreft kijken fans van beide clubs in het stadion naar onze onderlinge duels."



Ajax gaat op 2 december op bezoek bij ADO. Het duel tussen beide ploegen in de Johan Cruijff ArenA staat voor 24 februari op de agenda.