Ajax en Feyenoord azen op eerherstel in de Klassieker

Ook voor Jaap Stam is het nog zoeken naar de ideale basiself. Waar de speelstijl van Ten Hag helder is, ligt op dat vlak nog een uitdaging in het verschiet voor de trainer van Feyenoord. De kans is groot dat Stam vanmiddag met een versterkt middenveld zal aantreden in de Johan Cruijff Arena. De Rotterdammers zoeken al langere tijd naar stabiliteit, in zowel de uitvoering als het resultaat.



Na het teleurstellende gelijkspel tegen Heracles Almelo (1-1) volgde een kansloze nederlaag afgelopen donderdag in Zwitserland tegen Young Boys (2-0). Een van de spaarzame lichtpuntjes in Bern was Marcos Senesi. De veelbesproken Argentijnse verdediger, die voor 6 miljoen in augustus overkwam van San Lorenzo, kent een teleurstellend begin in De Kuip.