Ajax en Feyenoord willen PSV in zicht houden

Ajax begint de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena als favoriet. Het elftal van trainer Erik ten Hag verspeelde dit seizoen in eigen stadion alleen punten tijdens de eerste speelronde tegen Heracles Almelo (1-1). Dinsdag rekende Ajax in de Champions League nog af met Benfica.



André Onana ontbrak gisteren tijdens de laatste groepstraining. De doelman oefende binnen voor zichzelf omdat hij last heeft van zijn schouder. Mocht Onana tegen Feyenoord niet kunnen keepen, dan neemt Kostas Lamprou zijn plaats in.



Feyenoord won in de eredivisie in 2005 voor het laatst bij Ajax. Dit seizoen verspeelde het team van trainer Giovanni van Bronckhorst buiten De Kuip drie keer punten, bij De Graafschap (2-0), AZ (1-1) en Willem II (1-1).



De Klassieker is vanmiddag uiteraard te volgen in een liveblog op deze site.