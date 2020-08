Ajax en Labyad geven FC Utrecht pak slaag in oefenduel

Ajax heeft de verhoudingen in de eredivisie in een oefenduel met FC Utrecht meteen weer even duidelijk gemaakt. De ploeg van John van den Brom wil komend seizoen aanhaken bij de top 3, maar kreeg in Amsterdam vanavond voetballes (5-1). Grote man was Ajacied én oud-speler van FC Utrecht Zakaria Labyad met drie treffers.

Bij Ajax was er voor het eerst een basisplaats voor Antony. De Braziliaanse topaankoop liet met slimmigheidjes en subtiliteiten bij vlagen zien waarom zijn nieuwe club ruim zestien miljoen voor hem neertelde, maar de rechtsbuiten was niet degene die de show stal.



Dat waren vooral de andere twee aanvallers: Lang en Labyad. Laatstgenoemde begon als spits, ook omdat routiniers Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar ontbraken. Dat de rol van valse spits hem past, bleek binnen vier minuten al. Hij liet zich zakken, bediende Antony en stond even later op de goede plek om de rebound, na een schot op de paal van Ryan Gravenberch, binnen te werken.

Wat volgde, was een vreugdekreet en een gebalde vuist. Labyad mocht het tegen RKC nog vanaf de rechterflank proberen, maar toen maakte de Marokkaan, zijn vlammende vrije trap op de paal daargelaten, geen goede indruk. En dat terwijl Labyad weet dat er inmiddels haast bij geboden is om van zijn Ajax-periode, die medio 2018 begon, nog een succes te maken. Labyad was immers vooral reserve tot hij eind vorig jaar een zware knieblessure opliep.

Hetzelfde geldt in zekere zin voor Lang, voor wie de verhuurperiode naar FC Twente al een teken aan de wand was. Hij mag zich opnieuw laten zien en grijpt die kans, ondanks de grote concurrentie, met beide handen aan. Lang maakte zaterdag al een gretige indruk en deed daar tegen Utrecht nog een schepje bij. De inzet koppelde hij vanavond ook aan rendement, door eerst met een strak schot in de korte hoek de score te verdubbelen en na een heerlijk steekballetje van Antony ook Nico Tagliafico een niet te missen kans te schenken: 3-0.

Aanvallend top, defensief nog kwetsbaar

Wat trainer Erik ten Hag veel deugd zal doen, is het gemak waarmee Ajax na maanden van isolement en met tal van reserves in de gelederen kansen creëert. En defensief? Dat kan nog veel beter. Utrecht vond net als RKC momenten om door de Ajax-defensie, waar Perr Schuurs opnieuw plaatsnam naast Daley Blind, te snijden. Utrecht kreeg zelfs een penalty toen Noussair Mazraoui tegenstander Bart Ramselaar tegen de vlakte werkte. Simon Gustafson deed wat hij zelden doet vanaf elf meter: missen.

Na de goal van Tagliafico was Ajax nog niet uitgeraasd. Labyad in ieder geval nog niet tegen zijn voormalige club, getuige een prachtige steekbal op Quincy Promes en twee fraaie en rake vrije trappen, op slag van rust, in de korte (4-0) en in de lange hoek (5-0).

Waar Ajax tegen RKC na rust een show weggaf, lukte dat tegen Utrecht alleen in de eerste helft. Trainer Ten Hag, die naast de geroutineerde aanvallers ook David Neres (herstellende) en aankoop Mohammed Kudus (papierwerk) nog miste, liet alleen Lang en doelman Maarten Stekelenburg staan. Laatstgenoemde wist Nick Venema wel twee keer van scoren af te houden maar was wel kansloos toen Othmane Boussaid een schot in de bovenhoek slingerde en de eindstand op 5-1 bepaalde.

De volgende oefenduels van Ajax, met Wolfsberger en Red Bull Salzburg, vinden plaats in Oostenrijk, waar coach Ten Hag en zijn uit de startblokken geschoten spelers komende week een trainingskamp beleggen.

Ajax eerste helft: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch, Promes; Antony, Labyad, Lang.

Ajax tweede helft: Stekelenburg; Dest, Timber, Martinez, Rensch; Marin, Taylor, Van de Beek; Hansen, Traoré, Lang (75. Unuvar)

