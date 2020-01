Ajax en PSV, hou eens op met die misplaatste bescheidenheid

Ajax neemt de eigen podcasts tegenwoordig ook in het Engels op. De tweets doen het ook altijd wel lekker in het Engels. ­Ondertussen is de club driftig bezig om Ajax nóg bekender te maken op deze wereldbol. Vrolijke foto’s van algemeen directeur Edwin van der Sar in New York en in China. Logisch hoor, op de golf van het Champions League-succes wil Ajax zo lang mogelijk surfen. In alles draagt de kampioen uit: wij willen bij de grootste clubs ter wereld horen. En daarmee dus ook bij de grootste Nederlandse merken.