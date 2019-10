Ajax en PSV in de greep van de titelstrijd

Door Maarten Wijffels



In de jaren dat Phillip Cocu trainer was van PSV, ervoer hij altijd hetzelfde. Dat het geen zin had om in de herfst met spelers al te beginnen over een kampioenschap in de lente van het volgende jaar. ,,Voor de meeste spelers is dat te abstract, te ver weg’’, legde hij eens uit. ,,Mijn ervaring is dat je er pas écht over kunt praten vanaf januari. Een parkoers van drie, vier maanden tot aan de finish: dát is voor iedereen te overzien. Dan wordt het tastbaar.’’