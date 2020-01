Ajax en PSV terug van trainingskamp in surrealistisch decor

Door Maarten Wijffels en Freek Jansen



Het Al Janoub Stadium, net buiten Doha. Rondom het hypermoderne onderkomen is er niets, behalve uitgestrekte stukken woestijn, met in de verte de hoogbouw van de hoofdstad van Qatar. Binnen klinkt zaterdag om 18.57 uur de hymne van de FIFA. Ajax en Club Brugge komen het veld op voor een oefenwedstrijd. Het duel is niet alleen een oefening voor de Nederlandse en Belgische grootmachten op weg naar de tweede seizoenshelft, maar ook een test voor het organisatiecomité van het WK, dat hier over ruim twee jaar wordt gespeeld.



En dus wordt geprobeerd om een WK-duel zo gedetailleerd mogelijk na te bootsen. Het geeft al snel een kolderiek gevoel. In het stadion passen 40.000 mensen, vanavond zitten er niet meer dan 200. Toch staat er voor elk leeg vak een steward negentig minuten naar een tribune zonder mensen te staren, lopen overal mensen rond met bezem en blik om rotzooi op te ruimen die er niet is, en beveiligers volgen nauwlettend waar je met welk kaartje wel en niet mag komen.