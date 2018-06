Ajax erkent aansprakelijkheid voor situatie Nouri en biedt excuses aan

Ajax erkent aansprakelijkheid in de situatie rondom Abelhak Nouri en biedt excuses aan richting de familie. Dat zei directeur Edwin van der Sar vandaag op een speciaal belegde persconferentie. De behandeling op het veld in Oostenrijk is niet adequaat geweest, concludeert de club op basis van nieuwe inzichten.

Nouri zakte in juli vorig jaar door hartfalen tijdens een trainingskamp van Ajax in Oostenrijk in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De talentvolle middenvelder liep blijvende hersenschade op en zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

,,Wij nemen de volle verantwoordelijkheid", zei een zichtbaar geëmotioneerde Van der Sar in de perszaal van de Arena. ,,Lange tijd hebben we gedacht dat we Nouri een goede behandeling hadden gegeven, maar nu daar door toonaangevende cardiologen anders tegenaan wordt gekeken, moeten we onze mening herzien. Op deze plaats wil ik de familie Nouri onze verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat wij zo laat ons standpunt hebben gewijzigd."

Conclusie

Ajax kwam aanvankelijk tot de conclusie dat dat de behandeling op het veld adequaat was en dat op grond van die conclusie geen reden is om aansprakelijkheid. Na door de advocaten van Nouri aangedragen informatie, begon de club daaraan te twijfelen.

,,En wij wilden uiteraard 100% zeker weten dat ons standpunt juist was. Er rezen dus vragen over de informatie die ten grondslag lag aan de eerdere medische adviezen en het op basis daarvan ingenomen standpunt. Dit moest nader onderzocht worden. In het belang van Abdelhak en zijn familie. En van de overige spelers, medewerkers en supporters van Ajax."

De ingeschakelde cardiologen kwamen tot de conclusie dat er op het veld in het Oostenrijkse Zillertal wel degelijk fouten zijn gemaakt. ,,Zij vonden het niet aannemelijk dat na het ineenzakken van Abdelhak daadwerkelijk nog enige tijd sprake was van een effectieve bloedcirculatie. Als de defibrillator wel was ingezet was dit gebleken en had men toen al met de reanimatie kunnen beginnen. Als dat gedaan was, was Abdelhak er mogelijk beter uitgekomen. Dat laatste is geen zekerheid, maar het is wel mogelijk."

Arbitragezaak

De familie van Nouri maakte vorige maand bekend naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen om Ajax te dwingen tot het betalen van een fikse schadevergoeding. De kans is groot dat de arbitragezaak niet doorgaat nu Ajax de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Van der Sar is vandaag langs geweest bij de familie. Er volgt nieuw overleg over hoe de zaak afgehandeld moet worden. ,,Ik verwacht dat de arbitragezaak er niet gaat komen, maar het is uiteindelijk aan de familie", zegt de oud-doelman. De selectie van Ajax is eerder vandaag van de conclusies van het onderzoek op de hoogte gesteld.

Volledig scherm Algemeen directeur Edwin van der Sar is duidelijk geëmotioneerd tijdens de persconferentie. © ANP