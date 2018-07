Ajax-fans willen standbeeld voor Johan Cruijff bij Arena

Na het overlijden van Johan Cruijff op 24 maart 2016 zijn er verschillende initiatieven geweest om de legendarische nummer 14 van Ajax en Oranje te eren. De uiteindelijke naamsverandering van het stadion is inmiddels een feit. Supporters willen met het standbeeld een blijvend en toegankelijk eerbetoon in de buurt van de Johan Cruijff ArenA realiseren. De bedoeling is om dit binnen twee jaar voor elkaar te krijgen .

Iedere Ajacied kan op zijn of haar eigen wijze aan het standbeeld bijdragen. Sinds 2011 staat er al een standbeeld van voormalig hulptrainer Bobby Haarms bij het stadion van Ajax. Johan Cruijff kreeg in 1974 al zijn eerste standbeeld in Amsterdam. Deze staat voor het Olympisch Stadion, waar Ajax vroeger haar Europese wedstrijden en nationale topduels speelde. In de beeldentuin van de KNVB in Zeist staat ook een standbeeld van Johan Cruijff. Ook in Camp Nou, het stadion van FC Barcelona, komt er een standbeeld van Johan Cruijff.