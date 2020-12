Ajax - FC Twente

liveblog LIVE | Maken PEC Zwolle en Vitesse er op pakjes­avond opnieuw een spektakel van?

16:32 Gelijkspelen kan PEC Zwolle als de beste, dat deed de ploeg deze competitie al zes keer. Voor de laatste zege in de eredivisie gaan we terug naar 26 september, toen Sparta thuis met 4-0 werd verslagen. Aan die zegeloze reeks hoopt PEC tegen het sterk presterende Vitesse een einde te maken. Het duel met de Arnhemmers, die vorig seizoen nog met 4-3 werden geklopt, begint om 21.00 uur en is hier live te volgen!