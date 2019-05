Ajax-feestje barst los: vuurwerk en vlaggen op het Leidseplein

Ongeveer het halve plein is volgelopen. Het is sprake van een gemoedelijke sfeer onder de vele honderden fans die zich verzameld hebben. Zij scanderen leuzen zoals “Wij zijn Ajax, wij zijn kampioen" en springen en dansen in het rond. Politie is aanwezig maar bevindt zich aan de zijkanten van het plein op enige afstand van de feestvierders.

Het feestje zat er aan te komen. Na het verlies van PSV afgelopen zondag bij AZ was de race om de titel eigenlijk al gelopen. Door de winst van 4-1 in Doetinchem tegen De Graafschap woensdagavond won Ajax het kampioenschap uiteindelijk met drie punten verschil. Het is de eerste titel sinds 2014.

Later op woensdag zal de spelersbus van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA worden opgewacht door enthousiaste fans voor een officieuze huldiging. Nadat ze in Doetinchem de schaal in ontvangst hebben genomen keren ze na een douche huiswaarts naar de hoofdstad.

Op donderdag is de officiële huldiging op het Museumplein in de stad. De gemeente rekent dan op vele duizenden bezoekers. Deze viering van het landskampioenschap begint om 16.00 uur en is om 17.30 uur afgelopen.