Ajax gaat de wereld over: ‘Koninklijk pak slaag voor Real’

HLN zag Dusan Tadic als dé grote uitblinker. ,,Met een loepzuivere trap in de winkelhaak zorgde Tadic iets voorbij het uur voor 0-3. Wát een match speelde de Servische linkspoot. Asensio gaf de ‘Koninklijke’ nog even hoop, maar die werd vakkundig tenietgedaan door Schöne. Met een penseelstreek in de bovenhoek tekende die laatste voor het slotakkoord: 1-4. De grootste stunt uit de clubgeschiedenis was een feit. Propaganda voor het Nederlandse voetbal.’’



Tadic is ook de held in de Engelse media. ,,Dusan Tadic stal de show bij de Nederlandse ploeg als de droom van de dertienvoudig winnaar om vier kronen op een rij te claimen spectaculair werd gewist in het Bernabéu’’, schrijft The Sun.



Ook The Daily Mail is vol lof over de oud-speler van Southampton. ,,Dusan Tadic schittert als de regerend kampioen wordt vernederd na een geweldige vertoning van de bezoekers die na een historische overwinning naar de kwartfinale gaan.’’