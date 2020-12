Ajax gaat winterstop in met puntenverlies bij laagvlieger Willem II

Ajax gaat de korte winterstop in als koploper van de eredivisie met met 34 punten na veertien duels. Dat is een puntje meer dan PSV. Ajax hervat de competitie op zondag 10 januari (16.45 uur) met de thuiswedstrijd tegen PSV. De topper vormt het starsein van een periode van anderhalve maand met wedstrijden om de drie of vier dagen. Ajax weet op 28 februari waarschijnlijk waar het aan toe is na dubbele ontmoetingen met PSV, AZ, Lille en wedstrijden tegen FC Twente, Feyenoord, Fortuna Sittard, Willem II, FC Utrecht, Heracles Almelo en Sparta Rotterdam.



Trainer Erik ten Hag weet nu al dat hij al zijn spelers nodig zal hebben. Het is te hopen voor de coach van Ajax dat hij na een korte winterstop weer kan beschikken over David Neres, Mohammed Kudus, Noussair Mazraoui en Lassina Traoré. Zeker in zware wedstrijden kan hij het viertal goed gebruiken. De tegenstanders na de winterstop zullen vermoedelijk ook motiveren. Tegen Willem II leken veel spelers al met hun hoofd bij de feestdagen. Slecht nieuws vanavond was ook de blessure van Davy Klaassen, die halverwege de tweede helft uitviel.