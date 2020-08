Ajax geeft korte update over situatie Daley Blind

Ajax O19 niet opgewassen tegen Benfica en grijpt naast finaleplek Youth League

22 augustus Ajax onder 19 is er niet in geslaagd om de finale van de Youth League te bereiken. De ploeg van John Heitinga was in de halve finale niet opgewassen tegen Benfica onder 19, dat in het Zwitserse Nyon uiteindelijk met 0-3 te sterk was.