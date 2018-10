Ajax geniet na: ‘We zijn fit en sterk en bezig met iets moois’

Door Daniël Dwarswaard



Frenkie

Op internet circuleert de ochtend na Ajax - Benfica al een prachtig compilatiefilmpje. Het concept is vrij simpel: alle goede acties van Frenkie de Jong in de eerste helft staan op een rijtje. Dus is er wel even tijd nodig om het filmpje uit te kijken. Vooral voor rust is het fijn kijken naar De Jong. Nu hij ook bij Oranje doorbreekt, is de druk op hem alleen maar toegenomen. Maar nee, in zijn spel zit werkelijk niets dat er op duidt dat De Jong daar last van heeft. Integendeel: juist nu voetballend Europa naar hem kijkt, laat De Jong zien dat hij exceptioneel goed is.