Ajax grijpt in: fans mogen spelers niet meer met ‘bedelbordje’ om shirt vragen

Ajax heeft maatregelen getroffen tegen ‘bedelbordjes’ in het stadion. Via kartonnen borden en kleine spandoeken proberen supporters geregeld een shirt van een van de spelers te vragen. De Amsterdamse club zag dat de situatie uit de hand liep, waardoor de bordjes vanaf heden verboden zijn in de Johan Cruijff ArenA.